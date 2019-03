Ministro demite professora acusada de revelar conteúdo de exame de Português

O ministro da Educação decidiu demitir a docente acusada de "violação do dever de confidencialidade" por ter revelado a alunos informação sobre o exame nacional de Português em 2017, adiantou o Ministério da Educação (ME) em comunicado.

"O Ministro da Educação determinou a aplicação da sanção disciplinar de demissão à docente que, em violação do dever de confidencialidade a que estava vinculada, deu a conhecer informação relativa a conteúdos do exame de Português 639, realizado em 19 de junho de 2017", lê-se na nota divulgada pelo ME.

O Ministério explica que na sequência do processo de inquérito pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, foi instaurado um processo disciplinar à docente para apuramento de responsabilidade.

“Todas as infrações constantes dos artigos da acusação foram consideradas provadas, concluindo-se que a docente terá agido, de forma consciente e intencional, desrespeitando gravemente os seus deveres funcionais e o interesse público.”

A professora já foi notificada, explica ainda o Ministério.

O caso foi conhecido nas vésperas do exame nacional de Português, em 2017, quando uma aluna fez circular uma mensagem de voz no WhattsApp, dizendo a matéria que iria sair no exame, que lhe teria sido transmitida pela sua explicadora. A explicadora foi entretanto identificada.