Vitória de Guimarães garante Jhonatan para a próxima época

O Vitória de Guimarães tem tudo acertado com Jhonatan Luiz para a próxima época, de acordo com o portal "Guimarães Digital".

O guarda-redes brasileiro, de 27 anos, cumpre os últimos meses de contrato com o Moreirense, pelo que será um jogador livre no final da temporada. Aí entra o Vitória de Guimarães, que já terá acertado os termos do acordo com o jogador. A mudança de Jhonatan de Moreira de Cónegos para Guimarães só deverá ser oficializada no final da época.



Jhonatan tem sido um dos destaques da época do Moreirense, que se tem afirmado como uma das surpresas do campeonato: luta pelo quinto lugar, precisamente, com o Vitória de Guimarães, assim como com o Belenenses. No entanto, a 9 de março, frente ao Marítimo, Jhonatan partiu o braço, o que o afasta da competição para o que falta da época.