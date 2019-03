Concorrente, amigo, fã de Casillas aprova renovação do espanhol pelo Porto

"É um decisão 100% certa, tenho a certeza disso. Fico feliz", diz o guarda-redes, de 23 anos, em entrevista à Renascença . João Costa está a ter uma época em cheio no Cartagena, do terceiro escalão do futebol espanhol, onde joga por empréstimo do FC Porto, clube com o qual tem mais um ano de contrato.

A renovação de Iker Casillas pelo FC Porto pode significar que a luta pela titularidade na baliza dos dragões fica muito difícil para os outros candidatos. No entanto, nem essa circunstância leva João Costa, guarda-redes com contrato com o Porto, a pensar de outra forma que não a de que o clube tomou "a decisão certa" ao prolongar a ligação com o internacional espanhol.

O ídolo que se transformou em amigo

A ida de João Costa para Espanha, curiosamente, teve aconselhamento de Casillas, que na segunda época no Dragão teve José Sá e o próprio João Costa como concorrentes no plantel orientado por Nuno Espírito Santo. De ídolo, Casillas passou a amigo de jovem formado no Olival.

"Era um dos meus ídolos e acabei por construir uma amizade com ele. Foi o maior aconselhador que eu podia ter e foi ele que me deu conselhos na etapa mais difícil da minha carreira", assinala o guarda-redes, que depois de um ano parado, devido a lesão, foi cedido ao Gil Vicente e, esta temporada, tomou a opção de aceitar o desafio de jogar no Cartagena.

João Costa tem mais um ano de contrato com o FC Porto e aguarda pelo final da época para decidir o seu futuro. Além de Casillas, os campeões nacionais tem Vaná, Fabiano, também em fim de contrato, e Diogo Costa como opções para a baliza.

"Todos têm qualidade para jogar no FC Porto. É uma grande disputa e é nos detalhes que se faz a diferença, Se não for Porto, terão sucesso noutro clube", avalia João Costa, que gostaria de ter oportunidade de defender a baliza do clube do seu coração, mas que também está consciente de que já abriu uma porta para a sua continuidade em Espanha,



João Costa é o guarda-redes com média de golos sofridos mais baixa em Espanha (dez golos, em 22 jogos). Titular do Cartagena, clube que lidera a série G4 da 2ª divisão B e aposta na subida à segunda liga.