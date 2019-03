Autocarro a arder cortou acesso a Lisboa no viaduto Duarte Pacheco

Um incêndio num autocarro da empresa Vimeca/Lisboa Transportes, no sentido Cascais-Lisboa, logo a seguir ao viaduto Duarte Pacheco e antes da entrada para o Túnel do Marquês, obrigou ao corte dessa via de trânsito esta quarta-feira ao início da tarde.

O alerta foi dado pouco depois das 14h00.

Contactada pela Renascença, a PSP confirmou o incidente e disse que o foco de incêndio foi na traseira do autocarro, estando a ser extinto pelos bombeiros de Campo de Ourique, que acorreram ao local.

Não houve feridos a registar. O fogo acabou por ser extinto pelas 14h41 e o trânsito reaberto entretanto.