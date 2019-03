Danilo pode ir a jogo com a Ucrânia. Castigo válido apenas para a Liga das Nações

Danilo vai poder defrontar a Ucrânia, na primeira jornada de qualificação para o Europeu 2020, confirmou uma fonte da Federação Portuguesa de Futebol à Lusa.

Existia a dúvida em relação à possibilidade de Danilo estar suspenso, pois foi expulso na última partida da seleção, no empate a uma bola contra a Polónia, em Guimarães, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

De acordo com o que a UEFA informou a Federação Portuguesa de Futebol, o jogo de castigo aplica-se apenas na Liga das Nações, pelo que Danilo vai falhar a meia final frente à Polónia, que se joga no dia 5 de junho, no Estádio do Dragão.