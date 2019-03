UE confirma pedido de extensão do Brexit por três meses mas não quer aceitar prazo proposto

O presidente do Conselho Europeu confirmou esta quarta-feira que já recebeu, da parte do Reino Unido, um pedido de adiamento do Brexit por três meses.

Na missiva enviada pelo Governo britânico a Donald Tusk, Theresa May pede que o prazo legal de saída seja alargado até 30 de junho, ou seja, por mais três meses a contar da atual data para a retirada do Reino Unido da UE, no próximo dia 29 de março.