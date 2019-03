Sporting promove recolha de alimentos para Moçambique no dérbi contra o Benfica

O Sporting anunciou que vai promover uma recolha de alimentos em solidariedade com as vítimas em Moçambique da passagem do ciclone Idai, no dérbi com o Benfica para a Taça de Portugal, no próximo dia 3 de abril.

"No jogo Sporting-Benfica, o Sporting e a Fundação Sporting vão levar a cabo uma recolha de alimentos a enviar para Moçambique na sequência da tragédia que atingiu o país. O Sporting apela à solidariedade de todos. Ajude-nos a ajudar", lê-se na publicação nas redes sociais do Sporting.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Maláui e Zimbabué já provocou mais de 300 mortos, segundo balanços provisórios divulgados pelos respetivos governos.



Em Moçambique, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou na terça-feira que mais de 200 pessoas morreram e 350 mil "estão em situação de risco", tendo decretado o estado de emergência nacional. O país cumpre três dias de luto nacional, até sexta-feira.

O Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu o centro de Moçambique na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.

O Benfica venceu a primeira mão da meia final, no Estádio da Luz, por 2-1. O Sporting-Benfica, que decorre no dia 3 de abril em Alvalade, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.