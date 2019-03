Rúben Neves admite maior pressão para revalidar o título no Europeu 2020

Rúben Neves, médio da seleção portuguesa, admite que há uma maior pressão no arranque da qualificação para o Europeu 2020, sendo Portugal o atual detentor do troféu. Em conferência de imprensa, o jovem médio do Wolverhampton fala sobre as aspirações portuguesas em revalidar o título:

"Não é a mesma coisa começar a qualificação quando somos os detentores, mas isso não nos pode afetar. Vamos jogar da mesma maneira e, sendo assim, acho que podemos ser candidatos a revalidar o título", começou por dizer.

Portugal arranca a qualificação frente à Ucrânia e Sérvia, em casa, jogos que Rúben garante que a seleção "quer muito sair com os seis pontos".

Rúben Neves não abre o jogo em relação à sua titularidade e remete as opções para o selecionador: "Todos os que estamos aqui trabalhamos da mesma forma para ajudar a seleção, mas as decisões são do 'mister' Fernando Santos. Todos estamos preparados para jogar".

"Qualquer equipa melhora com CR7"

O regresso de Cristiano Ronaldo é tema obrigatório na conferência de imprensa de Rúben Neves. O médio do Wolverhampton, que preferiu não falar sobre o seu desempenho no clube, elogia o regresso do capitão da seleção:

"Qualquer equipa no mundo é melhor com o Cristiano. É o melhor jogador do mundo. Começamos uma nova fase, de qualificação para o Europeu e vamos encarar o jogo como todos os outros, ou seja vamos dar o melhor para alcançar o objetivo".

Para Rúben Neves, Cristiano Ronaldo é uma referência e destaca a sua capacidade física, apesar da idade: "Mesmo com 34 anos, está numa forma incrível. É uma referência para todos e quem dera a qualquer jogador chegar aos 34 anos nessa forma".

Ainda assim, Neves diz que a seleção não está dependente de Cristiano para realizar boas exibições: "Já demonstrámos que conseguimos fazer coisas boas sem o Cristiano, a equipa tem toda muita qualidade".

A primeira partida de apuramento para o Euro 2020 está marcada para sexta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Ucrânia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.