Mourinho antecipa uma luta pelo campeonato português "até ao último dia"

O treinador português José Mourinho acredita que FC Porto e Benfica vão lutar pelo título de campeão nacional "até ao último dia", e inclui o Braga no lote de equipas ainda a ter em atenção. Em declarações ao jornal "A Bola", Mourinho admite que se enganou quando afirmou que o FC Porto teria o campeonato "controlado":

"Pensei que um FC Porto forte, compacto e sólido tivesse o campeonato controlado, mas um par de empates e, fundamentalmente, a derrota com o Benfica tornou este campeonato numa luta até ao último dia".

Mourinho diz que os dragões não perderam capacidades, mas destaca o impacto da entrada de Bruno Lage para o comando técnico do Benfica: "O FC Porto não piorou, só porque perdeu um jogo e empatou dois. Isso não é sinónimo de perda de qualidade. O Benfica, com a entrada de Lage e o impacto que criou, entrou num ciclo de vitórias importantes, com uma equipa muito forte mentalmente".

O treinador português, atualmente desempregado após a saída do Manchester United, deia ainda o alerta para o Braga, que "merece ser incluído na equação do título".

A análise ao Eintracht e Liverpool

Mourinho falou também sobre os adversários de FC Porto e Benfica nas provas europeias. Conhecedor da equipa do Liverpool, Mourinho espera um duelo difícil contra para o FC Porto, mas acredita que o clube portista tem possibilidade de se qualificar:

"Estar nos quartos de final é muito bom para os clubes portugueses. Quem chega aos "quartos" tem 12,5% de ganhar a prova. É uma forma crua de olhar para a situação, mas motivadora. O Liverpool é ma equipa excelente, mas o FC Porto sabe os erros que cometeu no ano passado. E também é preciso ter em conta que o Liverpool está na luta pela Premier League e com um jogo muito importante contra o Chelsea a meio da elimiantória".

Em relação ao Eintracht Fankfurt, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa, Mourinho vê uma formação alemã com "menos prestígio" do que as águias, mas uma equipa "muito interessante":

"O Frankfurt é um adversário sem o prestígio e o nome do Benfica, mas é uma equipa muito interessante, organizada e agressiva nos espaços. Vai ser muito equilibrado, mas a emoção e motivação dos quartos de final e o 'cheiro' a meias-finais será um fator de motivação para os jogadores, que vão agarrar a oportunidade".

Coração sadino ainda bate

Mourinho, natural de Setúbal, esteve no Bonfim a assistir a partida do Vitória de Setúbal frente ao Braga, jogo que a equipa minhota venceu por 1-0. Mourinho diz que ainda "sofre" pelo Vitória, mas saiu esperançoso com a manutenção da equipa na I Liga:

"Fui ver o jogo contra o Braga, ia preparado para sofrer, mas a equipa esteve bem. Deram tudo, tiveram períodos em que empurraram um adversário mais forte para situações difíceis. Saí triste do estádio, mas com um 'feeling positivo'. Acho que vamos conseguir a permanência. Aqueles rapazes, com aquela determinação, vão sempre ter o meu respeito".