James Harden é o primeiro a fazer 30 pontos contra todas as equipas desde Michael Jordan

James Harden é o primeiro a fazer 30 pontos contra todas as equipas da NBA, numa única temporada, desde Michael Jordan, em 1987, ao serviço dos Chicago Bulls.

A marca histórica foi alcançada com os 31 pontos apontados no pavilhão dos Atlanta Hawks, a única equipa que faltava das 29 formações da NBA.

O base dos Houston Rockets está mais eficaz do que nunca a atirar ao cesto. Depois de ter conquistado o prémio de "Most Valuable Player" na época passada, Harden aumentou de 30,4 para 35,9 a média de pontos por jogo. Harden esteve perto do triplo-duplo, com 10 assistências e oito ressaltos.

A equipa texana venceu em Atlanta por 121-105, jogo que matematicamente afastou os Hawks dos "play offs" de campeão. Os Rockets ocupam a terceira posição da conferência oeste, com 45 vitórias e 26 jogos, ainda sem o lugar garantido, mas muito perto de o assegurar.

Outros resultados:

Charlotte Hornets 114-118 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 115-101 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 107-117 Golden State Warriors

Sacramento Kings 121-123 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 115-109 Indiana Pacers