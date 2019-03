A análise de Mourinho, o regresso de um goleador e o interesse num guarda-redes

A entrevista de José Mourinho, ao jornal "A Bola", é um dos destaques do dia nas bancas. O treinador analisa a luta pelo título e fala do impacto da chegada de Bruno Lage ao Benfica.

"Benfica parece muito forte mentalmente", avalia o técnico que, emdeclarações à televisão beIN Sports disse já ter recusado propostas para voltar ao ativo.

O "Record" dá notícia: "Léo Jardim na mira do Sporting". O clube já terá feito contactos exploratórios pelo guarda-redes do Rio Ave. Brasileiro, de 23 anos, custa três milhões de euros. Negócio deve envolver cedência de jogadores.

"Aboubakar acelera para o sprint final" é a manchete do jornal "O Jogo". Avançado já começou a treinar para recuperar condição física e será opção em abril.

Lesão de Corona cria confusão no México. Selecionador "Tata" Martino descontente. FC Porto garante que o departamento médico mexicano autorizou o jogador a não viajar. Ainda da atualidade portista, o "Record" anota que Casillas vai tornar-se o futebolista mais velho dos dragões. O guarda-redes vai renovar contrato com o Porto e ficará no clube até aos 40 anos.

Depois do Benfica ter jogador com o Moreirense, no passado domingo, "A Bola" informa que Chiquinho pode ter nova oportunidade da Luz. O médio foi contratado pelo Benfica, no início da época, mas acabou por sair para o Moreirense, envolvido no negócio de Alfa Semedo. SAD encarnada detém 50% do passe e pondera respescar o jogador.

O "Record" avança que Cervi está no mercado. O argentino perde espaço e está de saída. Os desportivos fazem, ainda, contas ao valor que o Benfica pode encaixar com a venda de Jovic. "O Jogo" diz que se se confirmar venda por 60 milhões de euros do avançado cedido ao Eintracht Frankfurt, o Benfica recebe 22 milhões. O "Record" fala em 18 milhões de euros.

O regresso de Ronaldo e a dispensa de Bruno Fernandes são os destaques da seleção nacional. A lesão de Raúl Silva, que só regressa na próxima época, também merece chamada de primeira página nos três desportivos.

"O Jogo" adianta que Tozé, do Vitória de Guimarães, esta na rota da Turquia, com Fenerbahçe e Basaksehir interessados.