Equipa portuguesa a caminho da Moçambique para "diagnóstico rigoroso" da tragédia

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas partiu esta terça-feira para Moçambique com uma equipa que tem como objetivo realizar um "diagnóstico rigoroso" sobre a situação da comunidade portuguesa e dos meios necessários para ajudar.



"O objetivo da missão é realizar um diagnostico tão rigoroso quanto possível sobre as condições da comunidade portuguesa em Moçambique, nomeadamente na região da Beira. Estamos a falar de uma região e de uma jurisdição consular que corresponde a toda a Península Ibérica, que se encontra sem comunicações nesta altura", disse José Luís Carneiro, em declarações à agência Lusa.

No grupo que partiu para Moçambique estão elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e do instituto Camões.

O secretário de Estado explicou que, entre sexta-feira e sábado, se vão juntar a esta equipa elementos do Ministério do Ambiente, responsáveis com "possibilidade de agilizar mecanismos na área da saúde" e também uma "equipa reforçada da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, com funções consulares e diplomáticas".

José Luís Carneiro salientou que o mau tempo vai continuar e é necessário fazer um levantamento "tão rigoroso quanto possível".

"É necessário este levantamento para que a ANPC, que está a coordenar esta operação, sob a presidência do general Mourato Nunes, possa de seguida disponibilizar os meios e recursos necessários para garantir o apoio de emergência aos portugueses, mas também manifestámos às autoridades moçambicanas todo o espírito de cooperação e solidariedade do Estado português", declarou, acrescentando que este é um "momento dramático que está a passar um país irmão como Moçambique".

O governante explicou que a equipa vai trabalhar no terreno para analisar as condições e os meios a mobilizar.

"O Estado português, quer pelo primeiro-ministro, quer pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, já afirmou a total disponibilidade relativamente ao Estado moçambicano para mobilizar os meios necessários para apoiar a comunidade portuguesa e também o povo moçambicano. Mas os meios devem obedecer a um prévio diagnóstico rigoroso, porque para posicionar os meios no terreno é necessário avaliar as condições, para que estes possam estar operacionalizeis a nível logístico e de apoio às populações", defendeu.