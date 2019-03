Empresa de agenciamento leva Dyego Sousa a tribunal

A agência de intermediação de jogadores Makepeople anunciou, esta terça-feira, em comunicado enviado às redações, que vai apresentar queixa em tribunal contra Dyego Sousa, avançado do Sporting de Braga.

A empresa alega que tem direito a 10% de todas as quantias recebidas pelo luso-brasileiro entre as épocas 2014/15 e 2016/17 e que o jogador "não reconheceu a dívida".

O contrato entre Dyego Sousa e a Makepeople foi assinado a 31 de julho de 2014. A 16 de janeiro de 2019, a empresa notificou o jogador do valor em falta. A Makepeople refere que Dyego Sousa não se responsabilizou pela dívida, e que por isso decidiu levá-lo a tribunal, tendo como argumento os documentos assinados por ambas as partes e as testemunhas que comprovam o trabalho da agência.

A Makepeople "lamenta esta situação" e garante que não atribui "qualquer responsabilidade" à SAD do Marítimo, clube que Dyego Sousa representou entre 2014 e 2017.

Por agora, Dyego Sousa, pela primeira vez convocado por Fernando Santos, está concentrado com a seleção portuguesa, que prepara o arranque da qualificação para o Euro 2020. Portugal recebe a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25. Ambos os jogos realizam-se no Estádio da Luz, às 19h45.