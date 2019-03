Bruno Fernandes reage à dispensa da seleção

Bruno Fernandes reagiu, esta terça-feira, à dispensa da seleção nacional, devido a lesão. O médio do Sporting não vai poder defrontar a Ucrânia e a Sérvia, em jogos a contar para a qualificação para o Euro 2020.

"Infelizmente não vou poder participar nos dois próximos jogos da seleção de todos nós devido a lesão, mas serei mais um a apoiar o nosso país e todos aqueles que vão representar as nossas cores", escreveu Bruno Fernandes, na conta pessoal do Instagram.

O médio do Sporting tinha falhado os treinos da seleção da véspera e desta terça-feira, devido a problemas físicos. Em nota oficial, a Federação explicou que "o jogador apresentou-se com queixas e, depois de observado e realizado exames", concluiu-se que Bruno Fernandes "não está em condições de representar a Seleção Nacional".

Em comunicado, o Sporting explicou que Bruno Fernandes apresentou "queixas na perna direita no dia seguinte ao jogo com o Santa Clara".



Portugal recebe a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25. Ambos os jogos realizam-se no Estádio da Luz, às 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.