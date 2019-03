Moreirense renova contrato com Nenê

O Moreirense anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Nenê por mais uma temporada.

No site oficial, o clube revelou que exerceu a opção de renovação do vínculo, pelo que o avançado brasileiro, de 35 anos, ficará em Moreira de Cónegos até ao final da temporada 2019/20.

Nenê, que chegou ao Moreirense esta época, foi o melhor marcador do campeonato em 2008/09, com 20 golos, então ao serviço do Nacional da Madeira. Esta temporada, tem três golos em 24 jogos.