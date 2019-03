Gabriel Jesus: "Portugal ganha com o talento incrível do Bernardo Silva"

Bernardo Silva é adorado por Pep Guardiola e todo o plantel do Manchester City. Gabriel Jesus não é exceção ao "clube de fãs" do internacional português, como o próprio evidenciou, esta terça-feira.

"[Bernardo] É gente boa, brincamos muito com ele, é um craque da bola. Tem ajudado muito. Com ou sem bola, é incrível a consistência dele dentro de campo. Corre 15 quilómetros com a bola e é um craque. Não é à toa que o Guardiola tem elogiado e acho que a seleção portuguesa ganha com o talento incrível do Bernardo Silva", afirmou Gabriel Jesus, em conferência de imprensa, no Olival, após o treino da seleção brasileira.



O Brasil-Panamá, jogo de preparação para a Copa América, terá lugar no Estádio Dragão, no sábado, a partir das 17h00.



Portugal recebe a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25. Ambos os jogos realizam-se no Estádio da Luz, às 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.