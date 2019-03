Costa diz que o Governo está a tirar transportes do "fundo dos infernos"

“O que o PSD não quer assumir é que votou contra os passes sociais e contra esta redução do seu tarifário, e não votou contra só para a Área Metropolitana de Lisboa e a Área Metropolitana do Porto, votou contra para todo o país”, referiu o primeiro-ministro, considerando que existe uma “enorme contradição entre o discurso que o PSD aqui faz e o discurso que os autarcas do PSD fazem”.

O primeiro-ministro elencou também que nesta empresa “foram diminuídas as frequências” e “durante anos não houve manutenção nem das composições, nem da linha, nem do sistema de sinalização”.

Na resposta, o primeiro-ministro reiterou que a redução tarifária é "um programa nacional" e que a verba aprovada no Orçamento do Estado foi distribuída pelas Comunidades Intermunicipais (CIM) e Áreas Metropolitanas (AM) de todo o país em função "do número de utentes, tempo e distância percorridos".

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, questionou António Costa se foi "coincidência eleitoral" o Governo ter apresentado na segunda-feira - a meses de europeias e legislativas - o acordo com os municípios da Área Metropolitana de Lisboa para a redução dos passes sociais e acusou o executivo de esquecer as outras regiões do país "onde não existem transportes públicos ou são incipientes".

António Costa disse que o objetivo do Governo é que a economia "continue a crescer mais do que a União Europeia", "continuando a gerar mais e melhor emprego".

"Nós somos a favor do passe único, mas é do verdadeiro, aquele que oferece, juntamente com o passe, os transportes para os portugueses usarem. Os senhores dão um documento aos portugueses, mas não os transportes para usarem no dia a dia", criticou.

A líder do CDS-PP disse ter ouvido, junto dos profissionais de saúde com quem se reuniu na semana passada, a expressão “o Serviço Nacional de Saúde está a morrer”, considerando que “se está a morrer, há um responsável, é este governo e quem o apoia”.

“Falta de profissionais na saúde, falta de investimento, nalguns casos o pior ano de sempre foi o ano passado, tempos de espera demasiado longos, dívidas a aumentar”, descreveu Assunção Cristas, no debate quinzenal no parlamento.

Durante o debate, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, confrontou o primeiro-ministro com a falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde, com António Costa a refutar todas as críticas e a destacar o aumento do número de profissionais.

A importância da medida, segundo a líder bloquista, prende-se com o facto de ter parado "as privatizações de transportes da direita", por permitir que fique "mais salário e mais pensão disponível no final do mês quando o passe dos transportes é mais baixo" e por ser "claramente uma opção pelo desenvolvimento dos transportes coletivos públicos, a única compatível com o compromisso para o clima".

António Costa, durante o debate preparatório do Conselho Europeu desta semana, esta tarde no parlamento, quando questionado pelos deputados sobre o acordo entre o nosso país e a gigante tecnológica Huawei, o chefe do governo diz não aceitar que por razões de segurança se ensaie uma política de protecionismo.

Em relação à introdução do 5G, Costa disse que se recusa a fechar portas à tecnologia chinesa, e deu o exemplo do Reino Unido e Alemanha que depois de analisarem toda a informação que têm disponível decidiram nada fazer também.

Este acordo , segundo Costa, não foi do conhecimento prévio do governo, que pediu por isso explicações por escrito à estação pública de televisão com várias perguntas.

Segundo a Síntese Económica de Conjuntura do INE, o indicador quantitativo do consumo privado "desacelerou ligeiramente" em janeiro, refletindo um contributo positivo "menos intenso" da componente de consumo corrente.

Quanto à falta de recursos no SNS, António Costa reconheceu que as necessidades do Serviço Nacional de Saúde “são imensas” e fez as contas ao número de profissionais que foram contratados nos hospitais e serviços de saúde “visitados” pela líder do CDS-PP, no âmbito da “volta pela saúde” que realizou.

“Só nos cinco hospitais e centros de saúde que visitou na semana passada temos um aumento de médicos especialistas de 2.800 para 3.048. De médicos internos, de 1.599 para 1.676, de enfermeiros de 7.303 para 8.096, de técnicos de diagnóstico de 1.541 para 1.643”, sublinhou.

António Costa disse que para melhorar o Serviço Nacional de Saúde “é preciso não voltar para trás”, acusando o executivo anterior de “cortar nos meios necessários”.

Assunção Cristas contrapôs que hoje o país está pior a nível do serviço público de saúde porque os profissionais “não são suficientes” para cobrir medidas do atual executivo, nomeadamente a passagem das 40 para as 35 horas de trabalho, sem acautelar as condições para o fazer.

Jerónimo fala de otimismo excessivo

O secretário-geral do PCP alertou o primeiro-ministro sobre o "otimismo excessivo" em relação à evolução da economia portuguesa, "que pode dar lugar à desilusão", no debate parlamentar quinzenal com o chefe do Governo.

"Pois, sr. primeiro-ministro, um bocadinho de otimismo nunca fez mal a ninguém. O problema é quando há otimismo excessivo que pode dar lugar à desilusão. E esta é uma questão que está colocada na ordem do dia", respondeu Jerónimo de Sousa a António Costa.