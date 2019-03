Marco Silva paga multa de 14.000 euros por críticas à arbitragem

Marco Silva foi multado pela Federação Inglesa de Futebol (FA), esta terça-feira, em 14.000 euros, na sequência dos protestos contra a equipa de arbitragem que dirigiu o encontro do Everton, que o treinador português orienta, frente ao Newcastle.

No final do encontro da 30.ª jornada da Premier League, o técnico entrou no relvado e dirigiu-se à equipa de arbitragem, liderada por Lee Mason, para protestar o lance que originou o terceiro golo do Newcastle e que ditou a derrota da sua equipa, por 3-2.

“O árbitro assistente cometeu um erro grave no terceiro golo deles. Houve um fora de jogo claríssimo. Não era um nem dois jogadores, eram cinco jogadores do Newcastle em fora de jogo”, afirmou Marco Silva, após a partida.

O Everton ocupa o 11.º lugar da Liga inglesa, com 40 pontos. Soma menos três pontos, mas tem mais um jogo disputado, que o Watford, que ocupa o oitavo lugar.