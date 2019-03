João Pinheiro arbitra Brasil-Panamá no Dragão

O português João Pinheiro será o árbitro do jogo particular entre Brasil e Panamá, que está marcado para o Estádio do Dragão, no sábado.

O juiz da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Bruno Rodrigues e Álvaro Mesquita, ao passo que João Capela será o quarto árbitro. Este jogo não tem videoárbitro.

Entre os convocados do Brasil, encontram-se Éder Militão e Alex Telles, do FC Porto, que nem terão de se desgastar com viagens. Isto porque Brasil-Panamá terá lugar no Dragão, no sábado, a partir das 17h00.