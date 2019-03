Trincão diz que conquista do Euro sub-19 aumenta "responsabilidade" para o Mundial sub-20

O extremo Francisco Trincão admite que a conquista dos Europeus de sub-17 e sub-19 trouxe mais "responsabilidade" à seleção portuguesa que vai agora disputar o Mundial de sub-20. No entanto, assegura que os jogadores "gostam é disso mesmo".

"Fomos nós próprios que criámos essa responsabilidade, foi para isso que trabalhámos. Encaramos isso como algo normal. Somos Portugal e sabemos o que representamos. Agora, vamos lidar com essa responsabilidade e os jogadores gostam é disso", afirmou o jogador do Sporting de Braga, em declarações aos jornalistas, à margem do arranque do estágio da seleção de sub-20 para os jogos particulares com Alemanha e Inglaterra, de preparação para o Mundial de sub-20.

Juntamente com Jota, do Benfica Trincão, foi o melhor marcador do Europeu de sub-19, em 2018, ambos com cinco golos. O extremo considerou que "os clubes começam a ter mais noção do trabalho dos jogadores na formação e começam a apostar cada vez mais neles".

"Cabe-nos a nós mostrar que temos capacidade, seja aqui [em Portugal], seja fora", referiu, antes de abordar o suposto interesse na Juventus nos seus serviços e de poder cruzar-se com Cristiano Ronaldo: "Falar nessa possibilidade é um orgulho enorme, mas não penso nisso. Só penso no Braga e vou dar o meu melhor."

Portugal prepara Mundial de sub-20



Perante Alemanha e Inglaterra, a seleção de sub-20 vai ter "dois bons testes" com vista ao que poderá "encontrar no Mundial". Segundo Trincão, o objetivo de Portugal passa por "ganhar" os dois particulares.

Portugal vai defrontar a Alemanha na sexta-feira, em Sandhausen. A 26 de março, recebe a Inglaterra, em Penafiel. Os dois particulares servem de preparação para o Mundial de sub-20, que vai ter lugar na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.

Portugal está inserido no grupo F, juntamente com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. A seleção portuguesa estreia-se a 25 de maio, contra os sul-coreanos, seguindo-se os embates com os argentinos, a 28 de maio, e sul-africanos, a 31 de maio.