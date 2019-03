Karpaty: a rampa de lançamento para Cristian Ponde

Cristian Ponde, avançado de 24 anos, procura lançar na Ucrânia raízes para uma carreira de sucesso que não conseguiu em Portugal.

A jogar desde o início da temporada no Karpaty, equipa que luta pela continuidade no principal escalão, fez até ver em três golos em 13 jogos. Em conversa com Bola Branca, fala de uma "adaptação difícil", devido à barreira linguística. Em campo, a "qualidade não chega", é preciso "igualar a intensidade" dos companheiros para conseguir a titularidade.

Ponde joga numa equipa que tem como objetivo a manutenção e chegar às meias-finais da Taça da Ucrânia, segundo o próprio, numa liga dominada pelo Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca.

O avançado quer aproveitar a oportunidade que não teve em Portugal, apesar da expectativa criada quando saiu da formação do Sporting, para "dar o salto". Cristian Ponde tem mais dois anos de contrato, mas quer "um campeonato melhor e uma equipa melhor".