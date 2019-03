Aldeia moçambicana prestes a ficar submersa. População aguarda resgate nos telhados

Esta terça-feira, e depois da violenta passagem do ciclone Idai pelo país, cerca de 50 quilómetros de Búzi já se encontravam submersos. Nas próximas horas, em resultado do deslizamento das margens do rio Búzi, o nível da água continuará a subir.

Nesta aldeia vivem, de acordo com a Save The Children, pelo menos 2.500 crianças e a população aguarda por resgate no topo dos telhados dos edifícios.





As Nações Unidas alertaram esta terça-feira, através do seu Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla inglesa), que as próximas 72 horas serão "críticas" para Moçambique, com cheias esperadas nas bacias dos rios Búzi e Pungoe.

A ONU aponta também o elevado risco de inundações em zonas urbanas da Beira e do Dondo, no centro de Moçambique, depois da passagem do ciclone, que só no país já provocou, pelo menos, 84 vítimas mortais.