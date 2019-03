Cristian Ponde: "Ucrânia fará de tudo para que Ronaldo não marque"

Em entrevista a Bola Branca , o avançado português, que joga na Ucrânia, ao serviço do Karpaty, salienta que os ucranianos "certamente terão mais cuidado" com o capitão da seleção portuguesa.

Cristian Ponde acredita que a Ucrânia terá cuidado especial com Cristiano Ronaldo, no arranque da qualificação para o Euro 2020.

Parada e resposta

Na Ucrânia, tal como na seleção portuguesa, há a estreia de um brasileiro naturalizado. Portugal terá Dyego Sousa, do Braga, um dos melhores marcadores do campeonato. Os ucranianos respondem com Júnior Moraes, melhor goleador da equipa do Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, e da Liga ucraniana. Ponde fala de um goleador que será "uma boa aquisição, bom tecnicamente e uma mais-valia".

A primeira partida de apuramento para o Euro 2020 está marcada para sexta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Ucrânia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.