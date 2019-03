TAS dá razão ao PSG no caso do "fair play" financeiro

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) decidiu, esta terça-feira, a favor do Paris Saint-Germain e impediu a UEFA de investigar as contas do clube francês, por suspeitas de violação das regras do "fair play" financeiro.

A UEFA tinha decidido investigar as contas do PSG relativas ao ano de 2017, quando se concretizaram as contratações de Neymar, proveniente do Barcelona, e de Mbappé, do Mónaco, por 222 e 180 milhões de euros, respetivamente. Os montantes, tão avultados, levaram suspeitas quanto ao cumprimento do "fair play" financeiro por parte do clube parisiense.

A 19 de setembro de 2018, a Instância de Controlo Financeiro dos Clubes (ICFC) decidiu reabrir a investigação ao PSG. O clube recorreu para o TAS, que por sua vez aceitou o recurso do PSG, por considerar que a reabertura do processo, por parte da ICFC, foi feita fora de prazo. As transferências de Neymar e Mbappé ficam, assim, a salvo de escrutínio.



Em comunicado, o PSG mostrou a sua satisfação pela decisão do TAS, que lhe permite "prosseguir serenamente o seu desenvolvimento".

"O clube reitera que sempre respeitou as regras e que sempre se esforçou por responder com calma e transparência às petições reiteradas da UEFA e da ICFC, tanto na forma como no conteúdo", pode ler-se.

O processo tinha sido encerrado pela própria ICFC a 13 de junho de 2018. Nove dias depois, foi decidido que o caso devia ser novamente examinado. No entanto, a efetivação desse requerimento só se fez a 19 de setembro de 2018, ultrapassando assim o prazo de 10 dias que as regras ditam para o fazer. Foi isso que levou o TAS a aceitar o recurso do PSG.