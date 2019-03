Patriarca de Lisboa recorda D. Maurílio como “exemplo de vida cristã”

Veja também

D. Manuel Clemente lembra D. Maurílio Gouveia como exemplo de "vida cristã e vida pastoral".

No dia em que D. Maurílio morreu, no Funchal, aos 86 anos, o patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portugal recorda o arcebispo emérito de Évora como um pastor consistente.

D. Manuel sublinha o "legado de muita consistência de muito apego à sua vida pastoral, quer na sua diocese de origem – o Funchal – quer depois em Lisboa”, recordando que “como arcebispo de Mitilene foi uma presença muito próxima e um grande colaborador”.

“Depois sim, a seguir vai para Évora onde passa grande parte da sua vida pastoral com uma aplicação também muito grande, quer no acompanhamento das comunidades, quer no acompanhamento dos movimentos e iniciativas pastorais.”

O cardeal D. Manuel diz que D. Maurílio “ficou muito no coração de todo aquele povo do alto Alentejo, mas também na conferência episcopal onde era uma presença sábia e serena, de muito bom conselho.”

“Por isso, e a todos os títulos e em todas estas etapas, o senhor D. Maurílio deixa-nos um belo exemplo de vida cristã e vida pastoral”, conclui o Patriarca.

Também o atual bispo do Funchal, D. Nuno Brás, escreveu uma nota no site da diocese em que diz "tive oportunidade de visitar várias vezes o Senhor D. Maurílio durante a sua doença, e pude receber o seu testemunho cristão de serenidade e entrega total nas mãos de Deus."

Segundo o atual arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, o corpo de D. Maurílio encontra-se no eremitério Maria Serena, na Ilha da Madeira, "onde os seus restos mortais ficarão em câmara ardente, antes de serem transladados para a Catedral do Funchal, onde decorrerão exéquias solenes". A diocese do Funchal já revelou que as celebrações serão na quinta-feira, com o ofício dos defuntos às 08h00, seguido de missa de corpo presente às 8h30.



D. Francisco Senra Coelho revela ainda que “será posteriormente transladado para a Basílica Metropolitana de Évora, onde celebraremos as exéquias na nossa Igreja Diocesana, ficando sepultado numa capela lateral da Igreja do Espírito Santo”

Os horários dos serviços religiosos serão anunciados em breve, acrescenta o prelado pedindo “à Comunidade Arquidiocesana orações de sufrágio pelo nosso querido pastor defunto. Paz à sua alma!"

[Notícia atualizada às 17h27]