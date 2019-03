Benfica vai voltar a participar na Internacional Champions Cup

A organização da International Champions Cup anunciou, esta terça-feira, que o Benfica vai voltar a marcar presença na prova, no verão de 2019.

O Benfica repete presença, depois de ter participado na última temporada e tmabém em 2015. A organização vai revelar os candidatos até ao dia 27 de março, dia em que revelerá onde e quando jogarão as equipas.



O conceito torneio de pré-temporada consegue reunir as melhores equipas do futebol europeu, que competem entre si em vários países, como Estados Unidos da América, China ou Austrália.

As águias são a segunda equipa a ser anunciada para a nova edição do torneio, para além do AC Milan.