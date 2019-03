Frances Tiafoe repete presença no Estoril Open

O Estoril Open anunciou, esta terça-feira, a presença do tenista norte-americano Frances Tiafoe, atual 34º do ranking mundial. A organização do torneio português intitula a lista de tenistas desta edição como o "melhor quadro de sempre".

Tiaofe junta-se a uma lista de luxo com nomes como Kevin Anderson, 7º no "ranking" ATP, Stefano Tsisipas, 10º, Fabio Fognini, 17º, Gael Monfils, 18º, Alex De Minaur, 26º.

Tiafoe é o atual finalista vencido da prova, depois de ter perdido a final da última edição contra João Sousa, que também voltará a estar presente.