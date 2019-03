Bolas de Berlim distribuídas no Porto para "contrariar mitos sobre a União Europeia"

“A União Europeia proibiu a venda de bolas de Berlim nas praias? A União Europeia proibiu os carapauzinhos? A União Europeia proibiu o brinde no Bolo-Rei?” São vários os mitos em torno da União Europeia e é por isso que a Comissão Europeia decidiu lançar uma campanha contra a desinformação.

Baseada no mito de que “a UE proibiu a venda de bolas de Berlim com creme”, uma carrinha com o nome “Bolas de Bruxelas” vai distribuir as famosas bolas de Berlim e informação fidedigna sobre o projeto europeu.

A carrinha vai estar na Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal do Porto, entre as 11h00 e as 13h00 de amanhã, quarta-feira, dia 20 de março.

Esta é a segunda ação da iniciativa “Bolas de Bruxelas”, uma das várias ações da representação da Comissão Europeia em Portugal na luta contra a desinformação. A campanha ganha especial importância numa altura em que faltam apenas dois meses para as eleições europeias.

No último Eurobarómetro, 83% das pessoas interrogadas declararam que as notícias falsas representam um perigo para a democracia. Os inquiridos estão particularmente preocupados com a desinformação intencional que visava influenciar as eleições e as políticas de imigração.

A sondagem realçou ainda a importância dos meios de comunicação social de qualidade: os inquiridos consideram que os meios de comunicação social tradicionais constituem a fonte de notícias mais fiável (rádio 70%, televisão 66%, imprensa 63%).

As fontes de notícias online e os sites de vídeos são as fontes noticiosas que registam os índices de confiança mais baixos, de 26% e 27%, respetivamente.