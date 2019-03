Missão Beira. Projeto de voluntariado para ajudar orfanato volta a Moçambique

Depois de ter estado em Moçambique em 2017, a Missão Beira vai voltar àquela cidade durante o próximo mês de agosto para ajudar o Orfanato dos Santos Inocentes.

O projeto de voluntariado internacional integra leigos e conta com o apoio da Comunidade Jesuíta e da Congregação das Irmãs dos Pobres.

Tudo começou em 2015 pela mão de Luís Bossa, o fundador. Depois de duas viagens a Moçambique, onde nasceu e aonde regressou quase 50 anos depois, ficou impressionado com o cenário de miséria que viu, em particular no orfanato.

Mal voltou a Lisboa, Bossa arregaçou as mangas e decidiu lançar este projeto de voluntariado. Apresentou a ideia no Colégio São João de Brito, onde trabalha e onde conseguiu reunir um grupo de voluntários, na sua maioria alunos do colégio mas também outros jovens que frequentam o Centro Universitário Padre António Vieira (CUPAV).

Durante dois anos definiram planos e estratégias e realizaram diversas iniciativas de angariação de fundos para poderem ir à Beira colmatar as dificuldades do Orfanato dos Santos Inocentes.

A primeira visita foi possível há dois anos, em 2017, quando passaram um mês empenhados de corpo e alma na instituição da Beira. Deram toda a ajuda possível, desde alimentos a roupas, passando por material escolar e promoção de atividades, até aulas deram.

Soube-lhes a pouco, porque havia e continua a haver muito a fazer. É que mais do que dar bens, pretendem capacitar as crianças e jovens do orfanato a conseguirem melhores condições de vida para si próprios.

Por isso, voltam em missão este ano, em agosto. Para que a viagem seja possível, e porque a deslocação dos voluntários é muito dispendiosa, estão em fase de angariação de fundos.

Até lá, desdobram-se a organizar um pouco de tudo. “Fazemos campanhas, tivemos uma grande noite de fados lá no colégio, foi um grande êxito", conta Luís Bossa à Renascença. "Fizemos outras iniciativas de forma a angariar dinheiro, porque é mais fácil se tivermos que lá comprar e distribuir [ajuda]. Há uma grande dificuldade em transportar as coisas de Lisboa para a Beira.”



No próximo Verão, quando voltarem ao Orfanato, pretendem, mais uma vez, deixar a sua marca em várias áreas, por exemplo, “saúde, melhoria das instalações, pintar as salas". "Pensar que apoio nós vamos poder dar aos jovens que estão o dia todo no Orfanato. E depois tentar dar uma melhor qualidade de vida aos jovens.”

O Orfanato dos Santos Inocentes abriu portas em 1997 para acolher as crianças órfãs de guerra, abandonadas ou entregues pelas famílias por não terem condições de as criar, pelo que “o Centro é uma forma de eles irem para lá, onde aprendem a estudar, a ler, a escrever, a ter uma profissão”, admite o fundador do projeto.

Dar uma nova vida às precárias instalações, tornando-as mais confortáveis, e melhorar as condições de vida das crianças e jovens é o principal desafio da Missão Beira. Os projetos e iniciativas do projeto de voluntariado podem ser acompanhados aqui.