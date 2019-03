Keizer volta a recorrer à formação para compor grupo de trabalho

O Sporting voltou a treinar, esta terça-feira, com o plantel desfalcado devido aos jogadores em compromissos com as seleções. Marcel Keizer aproveitou a oportunidade para chamar quatro jovens da formação, que compuseram o grupo de trabalho.

Abdu Conté repetiu a presença, e juntaram-se mais dois nomes da equipa sub-23, Diogo Sousa e João Silva. Keizer voltou também a chamar o jovem avançado do plantel sub-17, Joelson Fernandes, que completou o seu segundo treino com a equipa principal.

Miguel Luís, que foi dispensado da seleção sub-20, está integrado no boletim clínico dos leões, com um desconforto muscular na coxa direita. Rodrigo Battaglia e Tiago Ilori continuam afastados, ambos em tratamento das respetivas lesões.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, em Alcochete, às 10h30.