Detido terceiro suspeito de tiroteio em escola de São Paulo que fez dez mortos

A polícia brasileira deteve esta terça-feira um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no tiroteio ocorrido na semana passada, a 13 de março, numa escola de Suzano, em São Paulo.

O jovem tinha-se apresentado numa esquadra local na sexta-feira passada, dois dias depois do ataque à escola Raul Brasil ter resultado na morte de seis crianças, de dois funcionários adultos e dos dois suspeitos, que seriam ex-alunos do estabelecimento e que cometeram suicídio antes de serem capturados.

Na altura, o terceiro suspeito garantiu que nada teve a ver com a preparação do ataque e acabou por sair em liberdade. Ontem, contudo, e de acordo com informações avançadas pela "Folha de São Paulo", uma juíza da Vara de Infância e Juventude determinou que o rapaz deve ficar detido durante 45 dias enquanto as autoridades continuam a investigar o caso.

De acordo com informações avançadas pelo mesmo jornal, entre os 11 telemóveis apreendidos pela polícia no rescaldo do tiroteio conta-se um pertencente a este terceiro suspeito, cuja casa foi ontem alvo de buscas. No relatório apresentado ao Ministério Público, a polícia refere que encontrou anotações e desenhos muito semelhantes aos que já tinham sido encontrados nas casas dos dois atiradores.

Sabe-se, para já, que o adolescente hoje detido estudou na mesma turma de Guilherme Taucci Monteiro, um rapaz de 17 anos que é tido pela polícia como o principal responsável pelo tiroteio. Segundo fonte policial, o terceiro suspeito terá ajudado a planear o ataque executado por Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos.

O dono de um parque de estacionamento onde a dupla manteve guardado o carro que acabaria por usar no ataque à escola Raul Brasil garante ter visto os dois suspeitos com um terceiro rapaz duas vezes entre os dias 21 e 25 de fevereiro, cerca de duas semanas antes do tiroteio.