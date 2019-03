Escritora Djaimilia Pereira de Almeida vence Prémio Fundação Inês de Castro 2018

A escritora Djaimilia Pereira de Almeida é a vencedora do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2018. O último livro da autora de origem angolana, intitulado "Luanda, Lisboa, Paraíso", foi escolhido pelo júri presidido por José Carlos Seabra Pereira, diretor da Pastoral da Cultura.

O prémio que promove obras que revelam grande originalidade e qualidade literário, distingue um livro que conta a história de um pai que vem de Angola para Portugal com o filho para ser tratado a um problema de saúde.

O galardão foi outorgado por maioria do júri, composto por Mário Cláudio, Isabel Pires de Lima, Pedro Mexia e António Carlos Cortez.

“Luanda, Lisboa, Paraíso”, editado pela Companhia das Letras, é o segundo romance de Djaimilia Pereira de Almeida, depois da sua estreia literária em 2015 com “Esse cabelo”, romance que valeu logo “um lugar no panorama dos novos autores de língua portuguesa, recebendo o Prémio Novos em 2016 – categoria Literatura”, destacam os promotores do prémio.

O livro agora galardoado conta a história de Cartola de Sousa, parteiro num hospital em Luanda, e Aquiles, seu filho de 14 anos, nascido com um calcanhar defeituoso. Ambos viajam para Lisboa nos anos 1980, para que o rapaz possa ser submetido às operações e tratamentos médicos que resolveriam o seu problema no pé.

Para trás deixam Glória, mãe de Aquiles, doente e imobilizada na cama, entregue aos cuidados da filha, Justina, irmã de Aquiles.

O título do livro traça precisamente o percurso feito por pai e filho, nessa viagem que começa cheia de sonhos, esperança e ilusões, de uma Lisboa mágica que os receberia como portugueses, mas que acaba por ser uma viagem sem regresso, pelos caminhos que conduzem à miséria humana.

O prémio será entregue a 30 de março em Coimbra. Na altura, será também entregue ao poeta e tradutor José Bento, o Prémio Tributo de Consagração – que visa distinguir a carreira de um autor.

O tradutor e poeta José Bento é divulgador da cultura hispânica em Portugal e já traduziu autores como Miguel Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Jorge Luís Borges, María Zambrano, Octavio Paz ou Federico García Lorca.