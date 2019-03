João Manuel Pinto entende a cobiça por Grimaldo e aprova a continuidade de Samaris

João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica, entende a cobiça de clubes europeus na contratação de Alex Grimaldo e aprova uma eventual renovação do clube encarnado com Andreas Samaris.

O lateral esquerdo espanhol e o médio grego são dois dos temas mais falados dos últimos dias. O espanhol escreve-se no país vizinho que estará na mira do Atlético de Madrid, situação que não espanta João Manuel Pinto, já que o lateral esquerdo tem produzido "grande exibições":



"Tem feitos grandes exibições e junta golos importantíssimos e bonitos, o que desperta o interesse de grandes clubes, como o Atlético de Madrid, que costuma vir buscar jogadores a Portugal. Tem mostrado que é um jovem de grande qualidade", disse.

Já o caso de Samaris é distinto. João Manuel Pinto, em declarações a Bola Branca, lembra as declarações mais recentes do médio grego, após a vitória no terreno do Moreirense, para defender que o internacional helénico deva fazer parte do "presente e do futuro" do clube.



A renovação de um contrato que termina no final desta temporada tem tardado, mas há notícias que dão conta da intenção das águias de estenderem o vínculo com o grego. João Manuel Pinto fala de "um excelente jogador" que aproveitou a oportunidade na ausência de Fejsa, e que o Benfica "certamente renovará com Samaris", perspetivando-se "um casamento" pelo grande profissionalismo que tem revelado, mesmo nos momentos de menor utilização na equipa principal.