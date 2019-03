Sub-20. Problemas físicos de Miguel Luís dão lugar à chamada de Filipe Soares

Miguel Luís é baixa na seleção sub-20 e dá lugar à chamada de Filipe Soares, médio do Estoril, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol esta terça-feira.

O médio do Sporting apresentou "limitações físicas impeditivas de disputar os próximos jogos", segundo pode ler-se na página da FPF.

Filipe Soares foi o escolhido para o lugar de Miguel Luís. O jovem de 19 anos tem estado em grande evidência ao serviço da equipa principal do Estoril Praia, que luta pela subida à I Liga. O médio, irmão de Alex Soares, antigo capitão do Marítimo e atualmente no Omonia do Chipre, leva três golos apontados em 31 jogos disputados pelo Estoril.

A seleção de sub-20 prepara o Mundial do escalão, com dois amigáveis, frente à Alemanha e Inglaterra.