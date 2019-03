Corona lesiona-se e falha compromissos da seleção

Jésus Corona lesionou-se e vai falhar os compromissos da seleção mexicana, segundo avança a "FOX Sports" mexicana.

De acordo com as informações avançadas pelos órgãos de comunicação mexicanos, o extremo do FC Porto poderá viajar até San Diego, onde a seleção está concentrada, para falar com o novo selecionador Tata Martino, mas não poderá ser opção para as partidas.

Hector Herrera, o outro mexicano do plantel do FC Porto, ficou de fora da convocatória.