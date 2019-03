Sporting quer permitir cerveja nos estádios para aumentar receitas

O Sporting quer permitir a venda de bebidas com baixo valor alcoólico nos estádios, de forma a aumentar receitas, melhorar a experiência em dia de jogo e baixar os riscos de segurança, disse Miguel Cal, administrador do Sporting, em declarações à Lusa.

O administrador dos leões diz que o assunto está a ser discutido na Liga de Clubes, e pretendem propor uma "alteração à lei atual, para que num futuro próximo seja permitida a venda de bebidas fermentadas de baixo teor alcoólico nos recintos desportivos em Portugal".

O Sporting sugere que Portugal siga as práticas de Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica, onde a venda de bebidas de baixo teor alcoólico são permitidas. A alteração por parte da UEFA do regulamento de segurança para as competições europeias permite a venda de álcool nos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, desde que seja permitida pela lei de cada país.

Miguel Cal dá ainda o exemplo do Chelsea, que anunciou receitas mais elevadas depois de permitir a venda de bebidas alcoólicas em jogos de provas europeias. A alteração à lei permitiria também "melhorar a experiência em dia de jogo, com a entrada das pessoas a ser mais espaçada, evitando as tradicionais filas antes do apito inicial" e a acumulação de pessoas que estão em torno do estádio.

Questionado sobre a possibilidade de a medida aumentar os riscos de insegurança dentro dos recintos, o administrador defendeu "precisamente o contrário", referindo estudos que mostram que a entrada ordeira nos estádios, em vez de acontecer em cima da hora do jogo, permite maior rigor na revista de segurança.

Segundo o administrador do Sporting, o tópico tem sido discutido entre "todas as sociedades desportivas", em vários grupos de trabalho, e o administrador aproveitou para lembrar a luta contra a "desigualdade de tratamento fiscal entre o desporto e outras formas de cultura e tempos livres", uma vez que o futebol é taxado a 23% de IVA e outros espetáculos a 6%.