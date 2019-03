Nuggets qualificam-se para os "play offs" pela primeira vez desde 2012/13

Os Denver Nuggets qualificaram-se para os "play offs" da NBA, na última madrugada, depois de uma vitória por 114-105 no pavilhão dos Boston Celtics.

A equipa dos Nuggets tem sido uma das sensações da temporada e está empatada na liderança da conferência oeste, com o mesmo registo dos Golden State Warriors de 47 vitórias e 22 derrotas.

Nikola Jokic voltou a ser figura na partida frente aos Celtics, com 21 pontos, 13 ressaltos e sete assistências. Will Barton apontou 20 pontos e Paul Millsap registou também um duplo-duplo, com 12 pontos e 11 ressaltos. Do lado dos Celtics, Irving apontou 30 pontos, mas não evitou a derrota.

Os Nuggets estão de regresso aos "play offs", depois de cinco temporadas fora da luta pelo título. A última presença da equipa no apuramento de campeão foi em 2012/13, quando terminou a conferência oeste no terceiro posto, e caiu na primeira ronda dos "play offs", contra os Golden State Warriors.

Os Celtics ocupam a quinta posição na conferência este e continuam a lutar por um lugar nos "play offs", com um registo de 43 vitórias e 28 derrotas. Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e Philadeplhia 76ers já garantiram um lugar no apuramento de campeão, a este. Indiana Pacers ocupam a quarta posição, com mais uma vitória do que os Boston Celtics.

Homenagem a Thomas

A partida ficou ainda marcada pela pequena homenagem dos Celtics a Isaiah Thomas. O base esteve em Boston durante duas temporadas e meia, entre 2014 e 2017, e foi trocado para os Cleveland Cavaliers, no negócio que envolveu a chegada de Kyrie Irving aos Boston Celtics.

Thomas, que ficará sem contrato no final da temporada, falou, no final da partida, sobre um eventual regresso a Boston na próxima temporada: "Nunca se sabe o que pode acontecer. Está tudo em aberto, se voltar aqui em alguma altura, tornaria esta história ainda mais bonita".