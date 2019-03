Nowitzki sobe ao sexto lugar na lista de melhores marcadores da NBA

Mais uma noite histórica para Dirk Nowitzki. O alemão dos Dallas Mavericks ultrapassou Wilt Chamberlain e subiu ao sexto lugar na lista de melhores marcadores de sempre da NBA.

Aos 40 anos de idade, Nowitzki disputa a sua 20ª temporada na NBA, todas em Dallas. Naquela que será provavelmente a sua última época da carreira, Nowitzki voltou a deixar nova marca na história da NBA ao apontar oito pontos na partida frente aos New Orleans Pelicans e ultrapassar Wilt Chamberlain na lista de melhores marcadores de sempre da história da NBA.

Nowitzki soma agora 31,424 pontos, ultrapassando os 31,419 de Wilt Chamberlain. No topo da lista continua Kareem Abdul-Jabbar, com 38,387 pontos. O alemão venceu a NBA em 2011, foi o "Most Valuable Player" da NBA em 2007, e foi "All Star" em 14 ocasiões.

Apesar da noite histórica para Nowitzki, os Dallas Mavericks perderam por 125-129 frente aos New Orleans Pelicans e estão fora da corrida por um lugar nos "play offs". A equipa de Doncic e companhia ocupa a 14ª e penúltima posição da conferência oeste, com 28 vitórias e 42 derrotas.

Outros resultados:

Cleveland Cavaliers 126-119 Detroit Pistons

Washington Wizards 95-116 Utah Jazz

Toronto Raptors 128-92 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 107-116 Miami Heat

San Antonio Spurs 111-105 Golden State Warriors

Phoenix Suns 101-116 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 106-98 Indiana Pacers