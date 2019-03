Seleção treina com Cristiano Ronaldo e sem Bruno Fernandes

A seleção portuguesa voltou a treinar, esta terça-feira, já com Cristiano Ronaldo integrado, mas sem o médio Bruno Fernandes, que está lesionado.

Depois de ter estado em Madrid devido a um compromisso pessoal na segunda-feira, CR7 já se juntou ao estágio da seleção e integrou a sessão desta terça-feira. Ronaldo estava de fora das escolhas de Fernando Santos desde o Mundial 2018, na Rússia.

A Federação informou que Bruno Fernandes é a única ausência no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a seleção portuguesa prepara as duas partidas de qualificação para o Europeu de 2020. O médio do Sporting limitou-se a realizar tratamento.

João Cancelo, William Carvalho, André Silva, Gonçalo Guedes, João Félix, Pizzi, Rúben Dias e Rafa Silva já treinaram à disposição de Fernando Santos, depois de terem apenas realizado trabalho de recuperação física na segunda-feira.

Portugal defronta a Ucrânia na sexta-feira, no Estádio da Luz, primeiro jogo de qualificação para o Europeu 2020, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.