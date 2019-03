Cancelo: "Ronaldo já não tem nada a provar a mais ninguém"

João Cancelo, lateral-direito da seleção portuguesa, diz que Cristiano "já não tem nada a provar a ninguém" e aprova o seu regresso à equipa das quinas. Em conferência de imprensa, o lateral diz que o regresso do capitão é positivo para toda a equipa:

"O Cristiano Ronaldo acrescenta qualidade a qualquer equipa a que vá. Temos o prazer de jogar aqui com ele e eu tenho esse prazer na Juventus", disse. Cancelo não fugiu ao tópico da exibição de CR7 frente ao Atlético de Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que Cristiano apontou um "hat-trick" que deu a qualificação à formação italiana:

"Penso que o Cristiano não tem nada a provar a mais ninguém. Faz história por onde passa e vai acrescentar a qualidade que tem acrescentado por onde passa. Ele é importante, mas penso que toda a equipa fez um excelente trabalho e quem viu o jogo sabe que fomos uns merecidos vencedores, mas tê-lo na equipa torna tudo mais fácil".

Cancelo tem sido peça importante na Juventus de Massimiliano Allegri, mas prefere não rotular 2018/19 como a sua melhor temporada da carreira: "É uma resposta difícil. Acho que estou a fazer uma boa época até este momento. Tive um percalço, que foi a minha lesão no joelho a meio da época, mas agora estou a voltar à minha forma inicial. As coisas em termos coletivos também estão a correr bem e isso é o mais importante".

Aos 24 anos, Cancelo destaca ainda a aprendizagem com os centrais da "Vecchia Signora" Bonucci e Chiellini: "Aprendo a cada ano que passa. Neste momento treino todos os dias com os melhores centrais do mundo: o Chiellini e o Bonucci. O nível é muito alto e tento chegar a esse nível. Aprendo muito e sinto-me hoje muito mais jogador do que há um ano".

"Ser campeão europeu é responsabilidade extra"

Sobre as duas partidas que a seleção vai disputar, frente à Ucrânia e Sérvia, de qualificação para o Europeu 2020, Cancelo acredita que a formação das quinas tem qualidade para conquistar os seis pontos e destaca o título conquistado em 2016:

"Vão ser dois jogos difíceis. A Ucrânia acabou de subir à primeira divisão, tem muita qualidade, e a Sérvia não perde desde o Mundial, mas acho que temos qualidade para vencer e conquistar os seis pontos. Ser campeão europeu é uma responsabilidade extra para defender o título".

Portugal defronta a Ucrânia na sexta-feira, no Estádio da Luz, primeiro jogo de qualificação para o Europeu 2020, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.