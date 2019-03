Dalot: "Saída de Mourinho fez-me crescer, tenho muito que lhe agradecer"

O jovem lateral direito Diogo Dalot fala no "papel fulcral" de José Mourinho na sua adaptação no Manchester United, clube em que quer fazer história. Em declarações ao jornal "A Bola", o lateral, atualmente ao serviço da seleção sub-20 portuguesa, falou sobre a saída de Mourinho do clube:

"Foi mais um episódio que me fez crescer. Foi a minha primeira mudança de treinador. Só tenho que agradecer ao Mourinho por toda a bagagem que me deu quando tive o prazer de trabalhar com ele. Aprendi muito com ele e foi essencial para a minha adaptação".

Dalot explica os motivos que o levaram a escolher os "red devils": "A chamada de Mourinho foi fulcral. Teve um papel importante para eu chegar ao clube. Escolhi o Manchester United porque me identifico com o clube. Aqui vivem o clube de uma forma parecida do que no FC Porto. É um dos maiores clubes do mundo e todos sonham jogar na Premier League. Tenho o desejo de fazer a minha história aqui. Quantos mais anos ficar, melhor".

O difícil corte do cordão umbilical com o FC Porto

O jovem lateral fala ainda sobre a difícil saída do FC Porto, clube de formação e que continua a ser muito importante na vida de Dalot:

"Colocar um ponto final na ligação contratual foi difícil, mas o lado emocional vai sempre estar aqui. Sinto o clube da mesma forma, gosto tanto ou mais do Porto do que quando joguei lá. O Porto criou-me e lançou-me e o dia da despedida ia sempre ser difícil, fosse na altura que foi, ou mais tarde".