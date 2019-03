Florentino pode renovar com o Benfica pela segunda vez em meio ano

O Benfica pretende renovar contrato com o jovem médio defensivo Florentino Luís pela segunda vez esta temporada, segundo avança o jornal "O Jogo".

A intenção das águias passa por aumentar o salário do jovem e duplicar a sua cláusula de rescisão, de 60 para 120 milhões de euros, valor que está estabelecido nos contratos de Gedson Fernandes e João Félix, outras promessas da formação encarnada.

Florentino, internacional sub-20 e campeão europeu de sub-17 e sub-19, renovou contrato com o Benfica a 30 de outubro do ano passado, quando ganhava espaço na equipa B do Benfica, mas subiu à equipa principal com a entrada de Bruno Lage para o cargo.

O médio defensivo de apenas 19 anos leva sete jogos com a camisola da equipa principal das águias e estreou-se a marcar na última parte do campeonato, em casa do Moreirense.