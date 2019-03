Benfica avança para a renovação de Samaris

O Benfica vai avançar para a renovação de contrato com o médio grego Andreas Samaris, avança o jornal "Record".

De acordo com a publicação, as recentes exibições de Samaris terão convencido Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, a avançar para um novo acordo com o internacional grego. Samaris estava na lista de dispensáveis no início da temporada, fora das opções de Rui Vitória, mas ganhou novo fôlego com a entrada de Bruno Lage.

Esta temporada, Samaris leva dois golos em 17 jogos disputados, e apontou um dos tentos na última vitória frente ao Moreirense, por 4-0. O internacional grego termina o atual contrato com o Benfica no final da presente temporada.

Samaris chegou à Luz em 2014, vindo do Olympiakos, a troco de 10 milhões de euros. Desde então, somou 152 jogos com a camisola do Benfica.