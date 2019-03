Renovação de Casillas, Samaris e o "fantástico novo mundo de Dalot"

A iminente renovação de Iker Casillas, confirmada pelo próprio, a vontade do Benfica de prolongar contrato com Samaris, e uma entrevista com o lateral-direito Diogo Dalot são os principais destaques dos jornais desportivos desta terça-feira.

O jornal "O Jogo" dá destaque ao guarda-redes do FC Porto, que anunciou que vai renovar com os dragões até 2020, e terminará a carreira no clube portista.

O "Record" faz manchete com a intenção do Benfica em renovar contrato com o médio grego Andreas Samaris, que termina contrato no final da presente temporada. "É para ficar", escreve o jornal.

Já "A Bola" chama à capa a entrevista com Diogo Dalot, no seu "fantástico novo mundo" no Manchester United. As declarações de Frederico Varandas, em conferência de imprensa, a entrevista de João Félix e o dossiê da renovação de Florentino Luís, médio do Benfica, são também outros temas que mereceram chamada de capa dos jornais desportivos.