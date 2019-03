Dia do Pai, uma oportunidade para “valorizar a vida e a maturidade do amor”

O Dia do Pai é assinalado com uma mensagem da Igreja que tem como tema “Quem ama como um bom Pai, é parecido com Deus”.

A Comissão Episcopal do Laicado e Família afirma que esta data “é uma oportunidade para valorizarmos a vida, a missão, a responsabilidade e a maturidade do amor de um pai”. “Todo o homem que teve a graça de ser Pai com consciência e responsabilidade, atingiu um patamar de maturidade do amor”, acrescenta.

E “é nesta maturidade da vida em amor que um homem alarga o seu coração e se aperfeiçoa. Já não pensa somente em si mesmo, pensa no plural, pensa nos filhos e na esposa e tudo o que faz de trabalho tem em vista o bem comum daqueles que ocupam lugar especial no seu coração”, lê-se na nota.

A comissão lamenta todos os exemplos que contrariam a “figura do bom pai” que, “agindo com crueldade, são fonte de notícias, de mulheres vítimas de violência doméstica, de mulheres exploradas e outras escravizadas, de raparigas grávidas abandonadas, de filhos abandonados e outras situações preocupantes”.

A nota sublinha que “tudo isto revela quanto é necessário continuar a promover a formação humana, o respeito pelos nossos semelhantes e o bem comum de todas as pessoas”.

Nesse sentido, a mensagem propõe como “referência” o Patrono dos Pais: São José é o “exemplo de uma vida dedicada aos outros”, de “dedicação a um trabalho” e de um “homem digno, reconhecido no seu meio social”.

A terminar, a Comissão Episcopal refere que “com esta mensagem queremos valorizar os pais, incentivá-los à maior generosidade que um bom pai pode ter, a fazer da missão de esposo e de pai a feliz experiência do amor que realiza e dá sentido à vida”.

A ocasião é aproveitada para lembrar os pais “que são pobres e nos que vivem especiais preocupações com os seus filhos doentes ou com deficiência”.