Motivos de ataque na Holanda “ainda não são claros”

A polícia holandesa anuncia uma terceira detenção na sequência do ataque desta segunda-feira, em Utrecht, que provocou três mortos e cinco feridos. O primeiro-ministro diz que os motivos do tiroteio “ainda não são claros”.

As investigações prosseguem para apurar o envolvimento dos suspeitos no tiroteio que teve como alvo um elétrico com passageiros, no bairro de bairro de Kanaleneiland.

O alegado autor dos disparos é Gökmen Tanis, um homem de 37 anos, natural da Turquia, com um vasto cadastro criminal por furtos e uma acusação de violação.

Num comunicado divulgado ao início da noite, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, referiu que os motivos do ataque em Utrecht “ainda não são claros” e as investigações vão prosseguir.

Mark Rutte expressou condolências às famílias das vítimas do ataque no “coração do país”. “Toda a Holanda partilha a vossa dor profunda”, declarou.