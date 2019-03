"O Real Madrid acertou na contratação do Éder Militão", diz Casillas

Iker Casillas, lenda do Real Madrid e atual guarda-redes do FC Porto, aprova a contratação de Éder Militão por parte do emblema "merengue". Em declarações ao jornal "As", à margem de um evento da liga espanhola, o guardião elogiou a atitude do central brasileiro:

"É um miúdo que se estava a destacar no Brasil e que o FC Porto apostou, por ser muito jovem. Mostrou muita personalidade e tem muita vontade de mostrar o que vale no futebol. O Real acertou na contratação".

Ainda assim, o Casillas teme a adaptação do jovem central à dimensão do novo clube: "Tenho algum medo da sua adaptação ao clube e à liga. A exigência é máxima e tem de ter a cabeça tranquila. Já se deu conta da dimensão do clube. É um jogador muito polivalente, pode jogar a central, que é onde gosto mais de o ver, a lateral direito ou a médio defensivo".

Militão deixará o FC Porto no final da temporada, a troco de 50 milhões de euros, e assinou um contrato válido por seis temporadas com o Real Madrid, até junho de 2025. O defesa brasileiro é o primeiro reforço de Zinedine Zidane, treinador francês que regressou ao Real Madrid, e que terá carta branca para reestruturar o plantel.