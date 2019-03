Casillas quer vingar a eliminatória da época passada contra o Liverpool

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, quer ultrapassar o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões e vingar a pesada derrota por 5-0, na temporada passada, nos oitavos de final da liga milionária. Em declarações ao jornal espanhol "As", o guardião espanhol analisou o sorteio:

"Estamos com muita vontade de vingar a derrota por 5-0 na temporada passada. Queremos fazer as coisas bem. Vamos tentar que tenham o FC Porto em consideração na Liga dos Campeões e, porque não, sonhar em passar à meia final".

O FC Porto disputa a primeira mão da eliminatória em Anfield Road, casa do Liverpool, a 9 de abril. A segunda mão joga-se no Estádio do Dragão, a 17 de abril. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.