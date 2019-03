Casillas: "Vou renovar contrato e acabar a carreira no FC Porto"

Casillas vai terminar a carreira no FC Porto. O guarda-redes espanhol anunciou, esta segunda-feira, à imprensa espanhola, que vai renovar contrato com os dragões.

Em declarações ao Porto Canal, o guarda-redes diz que o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, lançou o desafio ao guardião para continuar no clube até aos 40 anos de idade, desafio que o guardião de 37 anos terá aceite:

"O presidente disse-me que queria que eu continuasse no clube. Eu aceitei e ele disse-me que não queria que ficasse mais um ano, mas até aos 40 anos. Fiquei surpreendido, mas é certo que, com esse gesto e essa naturalidade, o presidente mostrou que quer que eu continue na cidade e na equipa, e demonstrou um carinho muito grande, não só por mim, mas também pela minha família".

Pouco depois, em declarações ao jornal espanhol "As", à margem de um evento da La Liga, em Espanha, o lendário guardião garantiu a renovação e a estadia no clube até ao final da carreira: "Esta semana vou renovar até aos 40 anos com o FC Porto. Seguramente terminarei a carreira aqui e depois vou dedicar-me a outras coisas"

O experiente guarda-redes, que termina contrato no final desta temporada, deu apenas uma condição para continuar a jogar no FC Porto:



"É evidente que o tempo passa para todos. Quem me dera ter mais cinco ou dez anos para jogar. Se conseguir continuar a dar 100% nos treinos e nos jogos e puder continuar a lutar ao lado dos meus companheiros pelos objetivos da equipa, então não tenho qualquer problema em continuar".

Casillas está na quarta temporada no FC Porto e soma um total de 149 jogos de dragão ao peito.

