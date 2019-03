Sérgio Vieira dá lugar a Carlos Pinto no banco do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, a o despedimento do treinador Sérgio Vieira, que dá lugar a Carlos Pinto.

Em comunicado, a SAD do clube famalicense anunciou a saída "por mútuo acordo", e agradeceu o trabalho desenvolvido esta temporada pelo treinador: "Agradecemos a Sérgio Vieira todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais".

O mau momento desportivo do Famalicão ditou a saída de Sérgio Vieira. A equipa minhota não vence há três jogos e permitiu a aproximação da Académica e Estoril ao segundo lugar. O Famalicão mantém a posição de subida, com 48 pontos, mais dois do que a Académica, e mais três do que o Estoril. Paços de Ferreira é líder com 59 pontos.

Carlos Pinto é o homem que se segue em Famalicão. O técnico de 46 anos regressa ao ativo depois da breve passagem pela Académica, no início da temporada, sem grande sucesso. O treinador foi, no entanto, o obreiro da subida do Santa Clara, na temporada passada.

A estreia do novo treinador do Famalicão está marcada para dia 31 de março, em casa, frente ao Cova da Piedade.